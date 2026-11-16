Aydın Kuşadası'nda milli parkta Doğa Eğitim Merkezi ve Parkuru açıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bünyesinde oluşturulan Doğa Eğitim Merkezi ve Doğa Eğitim Parkuru, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi ve Doğa Eğitim Parkuru, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.

Doğa Eğitim Merkezi ve Doğa Eğitim Parkuru kapsamında öğrencilerin; orman ekosistemi, bitki ve hayvan çeşitliliği, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması ve çevre bilinci konularında uygulamalı eğitim almaları sağlanacak. Proje ile Aydın'ın 17 ilçesindeki öğrencilerin Milli Park bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine katılması, çocuklarda erken yaşta doğa sevgisi ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı