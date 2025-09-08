Haberler

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Görev Değişimi
Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demir, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanırken, yerine Havva Seçer Sağınç vekaleten atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak görev yapmakta olan Ahmet Demir Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevlendirilirken, Demir'in yerine Şehir ve Bölge Plancısı Havva Seçer Sağınç atandı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tensipleri ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Demir'i yerine ise vekaleten Şehir ve Bölge Plancısı Havva Seçer Sağınç atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, Sağınç vekaleten İl Müdürü olarak göreve başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
