Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tensipleri ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Demir'i yerine ise vekaleten Şehir ve Bölge Plancısı Havva Seçer Sağınç atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, Sağınç vekaleten İl Müdürü olarak göreve başladı. - AYDIN