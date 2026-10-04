Haberler

Aydın Köşk'te çocuklara yönelik Değerler Atölyesi, Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Köşk'te çocuklara yönelik Değerler Atölyesi, Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Köşk'te çocukların dini ve sosyal gelişimine katkı sunmak için hazırlanan Değerler Atölyesi, Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı. Köşk İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, temel din bilgisi, görgü ve nezaket eğitimi ile eğitici oyunlar yer alıyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çocukların dini ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan 'Değerler Atölyesi' programı başladı. Bilal-i Habeşi Camii'nde gerçekleştirilen programda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel din bilgisi eğitiminin yanı sıra görgü ve nezaket konuları aktarılırken, eğitici oyunlarla da keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Değerler Atölyesi'nde çocukların hem öğrenmeleri hem de kaliteli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 'Kaliteli Zaman, Bir Vakit Namaz, Bir Saat Kur'an' sloganıyla yürütülen programda Kur'an-ı Kerim, temel din bilgisi, görgü ve nezaket ile eğitici oyunlara yönelik çalışmalar yer alıyor. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitimini Talha Serbes verirken, görgü ve nezaket dersleri Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış tarafından gerçekleştiriliyor. Temel din bilgisi eğitimini İlçe Vaizi Ahmet Çelik, eğitici oyunları ise Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı yürütüyor. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerde eğitimlerin yanı sıra oyun ve çeşitli faaliyetlere de yer veriliyor. Böylece öğrencilerin cami ortamında hem dini bilgiler edinmeleri hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal ve eğitici etkinliklere katılmaları amaçlanıyor.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan duyuruya göre Değerler Atölyesi'ne kayıtlar devam ederken, programa katılmak isteyen öğrencilerin pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 16.00'da Bilal-i Habeşi Camii'ne gelerek kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Bir başka şehrimiz bu kez 5.2 ile sallandı
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

40 adetle başlayan yolculuk profesyonelliğe dönüştü
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu