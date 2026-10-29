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Aydın Karpuzlu'da Cumhuriyet'in 103. yılı geçit töreniyle kutlandı

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Aydın Karpuzlu'da Cumhuriyet'in 103. yılı geçit töreniyle kutlandı
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü, tebrikat töreni ve Hükümet Konağı önündeki saygı duruşuyla başlayan etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin şiir ve kompozisyon okuduğu programda gösteriler yapıldı, ödül töreninin ardından geçit töreni düzenlendi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, şiir ve kompozisyonların okunması ve geçit töreniyle coşku içerisinde kutlandı.

Karpuzlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrikat töreniyle başladı. Program, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okuduğu programda, çeşitli gösteriler de sahnelendi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen ödül töreninin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. İlçede Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, vatandaşların katılımıyla coşkulu görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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