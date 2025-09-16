Aydın-Karayolu'nda Çevre Kirliliği Tehdit Oluşturuyor

Aydın- Muğla Karayolu üzeri Dalama yol ayrımı kavşağı çevresinde duyarsız sürücüler ve vatandaşlar tarafından atılan çeşitli atıklar ile dökülen molozlar, yol kenarını adeta çöplüğe çevirerek çevre kirliliğine neden oluyor.

Aydın-Karayolunun farklı noktalarında plastik, cam, evsel atıklar ve gelişi güzel bırakılan inşaat molozlarının oluşturduğu kirlilik doğaya zarar veriyor. Özellikle Dalama yol ayrımı kavşağı çevresinde yoğunlaştığı gözlenen atıklar tepki topluyor. Atıkların sadece görüntü kirliliği değil aynı zamanda ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, cam şişeler ve yanıcı atıkların yangınlara da sebep olabileceği hatırlatarak çöplüğe andıran yol kenarları için yetkililerin denetimleri artırmasını istedi. Çevreye atılan atıkların hem doğaya hem de insan sağlığına zarar verdiğini vurgulayan vatandaşlar, duyarsız kişilere karşı caydırıcı önlemler alınarak cezai yaptırımların uygulanmasını talep etti. - AYDIN