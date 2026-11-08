Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Karacasu'da 91 yaşındaki Mehmet Kayser, YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Karacasu'da 91 yaşındaki Mehmet Kayser, YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Kayser, YENİ Parti Genel Başkanlık Ön Seçimi'nde oy kullanmak için yürüteçle sandık başına geldi. Kayser, yaşı nedeniyle partisinin iktidara geldiğini göremeyebileceğini belirtse de oyunu kullandı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Kayser, YENİ Parti Genel Başkanlık Ön Seçimi'nde oy kullanmak için yürüteçle parti binasına geldi. İlerleyen yaşına ve hareket güçlüğüne rağmen sandık başına giden Kayser oyunu kullandı.

YENİ Parti'de Genel Başkanlık Ön Seçimi yurt genelinde sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Kayser de oyunu kullanmak üzere sandık başına yürüteçle geldi.

Gençlik yıllarında dokumacılık, elmacılık ve kamyon şoförlüğü yaptığını bildiren Kayser, son gelişmelerin ardından CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğunu ifade etti.

Parti binasında kurulan sandıkta oyunu kullanan Kayser, yaşından dolayı partisinin iktidara geldiğini göremeyebileceğini belirterek, buna rağmen ön seçimde oy kullanmak istediğini söyledi.

Kayser, "Yaşım gereği belki partimizin iktidara geldiğini göremem ama oyumu kullanmak istiyorum yine de" dedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Mardin’in 24 üzüm çeşidi bu bahçede

Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Tam 24 çeşit bu bahçede
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü

Görüntü bugün kaydedildi! Şehir karlar altında
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı

Ülkenin kalbinde tedirgin eden görüntü
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü38

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim

Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim