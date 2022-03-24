Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi - Haberler

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Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Projesi' kapsamında projede görev alacak sağlık personeline eğitici ve bilgilendirici eğitim verildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Projesi' kapsamında projede görev alacak sağlık personeline eğitici ve bilgilendirici eğitim verildi.

Aydın'da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' hayata geçirildi. Mart ayı başında başlatılan proje kapsamında Aydın genelinde 400 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürütücülüğünü üstlendiği proje dahilinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından çeşitli tarihlerde; ilçe sağlık müdürleri ve entegre hastane başhekimlerine eğitici eğitimi, ilçe sağlık müdürlüğünde ve entegre hastanelerde görevli ve projede görev alacak olan sağlık personellerine eğitici eğitimi ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli kadın personellere bilgilendirme eğitimi yapıldı. - AYDIN

Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Aydın, Yerel, Haberler

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