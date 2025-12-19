Aydın'da minarelerden yarım asır boyunca sesi yankılanan Hafız Güngör hayatını kaybetti

Aydın'ın en ünlü müezzinlerinden biri olan ve Ama hafız olarak bilinen Güngör Megi hayatını kaybetti. Gerek görev yaptığı yıllar içerisinde gerekse emekli olduktan sonra gönüllü olarak müezzinliğe devam eden Güngör Hoca, yıllarca görev yaptığı Eski Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Gözleri görmediği için öğrenim hayatı oldukça zorlu geçmesine rağmen hafız olmak için verdiği mücadelesi ile bilinen Hafız Güngör Mengi, yıllarca Aydın'ın değişik camilerinde görev yaptı. Kıraat-ı ve sesinin güzelliği ile de tanınan Hafız Güngör Mengi'nin son aylarda yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Gözleri görmemesine rağmen tüm şehri hatta tüm camileri dolaşıp müezzinlik yapan Hafız Güngör Mengi, Aydın'da kılınan cenaze namazının ardından Köşk Baklaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN