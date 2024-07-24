Aydın'ın Bozdoğan ilçesine yeni kaymakam atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararları ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesine atanan Kaymakam Fahrettin Fazıl Ata yeni görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Bozdoğan Kaymakamlığı'na ataması yapılan Fahrettin Fazıl Ata ilçeye gelerek yeni görevine başladı. - AYDIN