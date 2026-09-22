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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline AFAD’dan afet ve yangın eğitimi verildi

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline AFAD’dan afet ve yangın eğitimi verildi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışlar ile yangın önlemleri ve müdahale yöntemleri anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile yangın anında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Personelin afet ve yangınlara karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitim kapsamında, afet ve yangın durumlarında doğru hareket etmenin önemi üzerinde duruldu. AFAD tarafından farklı kurumlarda gerçekleştirilen afet ve yangın farkındalık eğitimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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