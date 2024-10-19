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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni Ziyaret Etti
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'nde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek eğitim durumu ve içerikleri hakkında bilgi aldı. Dr. Şenkul, kreşteki çocuklarla sohbet edip çalışanlara teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir ortam sunarak sağlık sektöründeki çalışanların da çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüzbakımevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hastane Başhekimi ve Kreş Müdürü ile bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kreşin mevcut durumu ve eğitim içerikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaretinde, kreşte eğitim gören çocuklarla da sohbet eden Dr. Şenkul, çocukların gelişimlerine katkıda bulunan büyük bir özveri ile çalışan personele teşekkür etti. Ziyaretin ardından, kreşin sağlıklı bir eğitim ortamı sunma hedefinin altını çizen Şenkul, bu tür eğitim hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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