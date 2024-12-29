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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Karpuzlu'da Sağlık Hizmetlerini İnceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Karpuzlu'da Sağlık Hizmetlerini İnceledi
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Karpuzlu ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Karpuzu İlçe Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul saha ziyaretleri kapsamında Karpuzlu ilçesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Şenkul ilk olarak İlçe Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastane başhekiminden yürütülen sağlık hizmetleri ile bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastane bünyesinde hizmet veren idari birimler, yataklı servisler ve acil serviste görevli sağlık personelleri ile görüşerek gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Aile Hekimlerini de ziyaret eden Şenkul, hizmet sunum alanları, yürütülen sağlık hizmetleri ilgili bilgi alarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin uygulamada getirdiği değişiklikler hakkında istişarelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Şenkul aile sağlığı merkezlerinin halkın temel sağlık hizmetlerine ulaşmasında kritik bir rol üstlendiğini belirterek, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarımızla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Şenkul'un ikinci durağı Karpuzlu 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu

İl Sağlık Müdürü Şenkul daha sonra sunulan acil sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek amacıyla; Karpuzlu 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıp Acil Sağlık Hizmetleri personelleri ile sohbet eden Şenkul, yoğun çalışma temposu içinde özveri ile çalışan personellere teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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