Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Aydın İl Sağlık Müdürü Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek hekimlerle görüşüp, sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı ve hastalarla sohbet etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri kapsamında Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dair görüşlerini dinleyerek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarla sohbet eden Şenkul, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik ile Didim İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Öztürk eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
img

O sözlerine açıklık getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.