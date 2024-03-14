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Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Bozdoğan Müftülüğü İftar Programında Din Görevlileriyle Buluştu

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Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Bozdoğan Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılarak din görevlileriyle bir araya geldi. İftar programında konuşan İl Müftüsü Güneş, Ramazan Ayı'nın manevi değerlerin yaygınlaşmasına vesile olmasını diledi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Bozdoğan Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılarak din görevlileri ile buluştu.

Katılımcıların Ramazan'ı Şerifini tebrik ederek sözlerine başlayan İl Müftüsü Güneş, "İftar programımız rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan Ayı'nda, personelimiz arasındaki birlik ruhunun güçlenmesine, manevi değerlerin yaygınlaşmasına vesile olsun inşallah. Rabbim Ramazan'ın coşkusunu hissetmeyi nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi her türlü musibetlerden muhafaza eylesin" dedi.

Yatsı namazı öncesi Merkez Çarşı Camiinde vaaz eden Güneş, teravih namazının ardından gençler ile sohbet etti.

İftar programına, İl Müftü Yardımcıları Ahmet Tepe ve Yusuf Dönertaş, İlçe Müftüsü Hamza Yıldırım, İl Müftülüğü Personel Şefi Bilal Kanlıoğlu, müftülük personeli ve din görevlileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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