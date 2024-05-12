Aydın İl Müftülüğü'nden 133 Hafıza İcazet Merasimi

Aydın İl Müftülüğü tarafından eğitimini tamamlayan 133 hafız için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından Kur'an kursundan mezun olan 133 hafız için icazet merasimi düzenlendi. Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda geniş katılımla düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Nazilli Merkez Erkek Kur'an Kursu Hafızı Samet Yakut Gülsever Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında programın açılış konuşmasını yapan Aydın İl Müftü Hasan Güneş, "Hafızlık dünyanın en zor ve en şerefli işidir. Hafızlık sadece bi öğrencinin çalışması ile başarılabilecek bir özellik değildir. Bir evde hafızlık yapan bir çocuk varsa o evde anne, baba, kardeşler varsa dede ve nine hepsi birlikte bu hafızlığı yapmaları gerekir. Bazen kırılma anları olur ve çocuk 'yapamıyorum, bırakacağım' demeye başlar. O süreci yönetmek bile büyük bir başarıdır. Çocuklarımız bu aşamaları geçerek hafızlıklarını bitirdiler, belgelerini aldılar. Hepsine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlığa huzur ve mutluluk kazandırmak üzere gönderildiğini kaydeden Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Kur'an-ı Kerim insanlığa yük ve sıkıntı olsun diye değil, doğru yola kılavuzluk etmek, ümit vermek, huzur ve mutluluk kazandırmak üzere öğüt, uyarı ve rahmet olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in hikmet dolu mana ufkunda rahmet ve bereketi yakalamaya çalışmak, onu okumak, anlamak ve yaşamak insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmasının ve kurtuluşa ermesini tek yegane yoludur. İnsan hafızlık iklimine girince Efendimizin de ifadesi ile, orada sekinet, rahmet, melek kuşatması ve Allahuteala nezdinde anılmak vardır. Bundan dolayıdır ki efendimizden itibaren Kur'an sevdalıları hafızlığa büyük önem vermiş, büyük zorluk ve engelleri aşarak onu ezberlemenin gayreti içerisinde olmuşlardır. Düzenlenen hafızlık icazet merasimi ile Diyanet İşleri Başkanlığı ilimiz genelinde hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarından 133 öğrenci daha hafızlar kervanına katılıyor. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ömür boyu hizmet etmelerini, hizmetkar olmaları Rabbim'den niyaz ediyorum" diye konuştu.

4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri gösterilerinin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ise, "Bugün burada bulunan 133 hafız ve hafizemiz için aslında bugün hafızlık sürecinin bir sonu gibi görünse de büyük bir başlangıcın adımını atıyorlar. Bu başlangıca adım atan kardeşlerimize bir ömür boyu aydınlık, bereketli Kur'an dolu bir amel dünyası diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, Hacı Bayram Veli Camii Baş İmam-Hatibi Ahmet Karalı ve Beştepe Millet Camii İmam-Hatibi Mustafa Orhan'ın Kur'an ziyafeti, Aydın Efeler Müftülüğü İlahi Ekibi'nin ilahileri, hafızların temsili okumaları, Reis-ul Kurra Vekili Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz tarafından dua edilmesi ile devam ederek hafızlara hediye takdimi sonrası son buldu.

Hafızlık İcazet Merasimine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Reis-ul Kurra vekili Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Hacı Bayram Veli Camii Baş İmam-Hatibi Ahmet Karalı, Beştepe Millet Camii İmam-Hatibi Mustafa Orhan, çevre il ve ilçe müftüleri, hafızların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN