Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit Nazilli'de Eğitim Toplantıları Düzenledi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit Nazilli'de Eğitim Toplantıları Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Nazilli ilçesinde resmi okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelerek 2025-2026 eğitim yılı için hazırlıkları değerlendirdi ve çeşitli projeler hakkında bilgi verdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Nazilli ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Nazilli'de görev yapan resmi okul ve kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemde alınacak tedbirler, yürütülecek çalışmalar ve hedefler ele alınırken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Müdür Yiğit daha sonra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret ederek ilçedeki eğitim öğretim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ile de bir araya gelen Yiğit, ilçedeki eğitim çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini görüştü.

Nazilli Fen Lisesi ve Nazilli Öğretmenevi ile Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı, yaz dönemi kurslarına katılan öğrencilerle sohbet ederek ders motivasyonları ve hedeflerini dinledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı saha ücretlerine okkalı zam

Zam yağmuru halı sahaları da vurdu! Saatlik ücrete okkalı zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.