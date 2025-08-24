Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit Nazilli'de Eğitim Toplantıları Düzenledi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Nazilli ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Nazilli'de görev yapan resmi okul ve kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemde alınacak tedbirler, yürütülecek çalışmalar ve hedefler ele alınırken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Müdür Yiğit daha sonra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret ederek ilçedeki eğitim öğretim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ile de bir araya gelen Yiğit, ilçedeki eğitim çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini görüştü.

Nazilli Fen Lisesi ve Nazilli Öğretmenevi ile Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı, yaz dönemi kurslarına katılan öğrencilerle sohbet ederek ders motivasyonları ve hedeflerini dinledi. - AYDIN