Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Ziyaret

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Ziyaret
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı ve başarıları için teşekkür etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kuruluş yıldönümü kapsamında Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Sahil Güvenlik ekiplerinin yıl dönümü tebrik edilirken, denizlerdeki güvenlik hizmetlerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi. Ayrıca Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Serhat Uysal'a çiçek takdim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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