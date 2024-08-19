Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu'da Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Karpuzlu ilçesinde vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Karpuzlu ilçesindeki mahalle kahvehanelerinde bulunan vatandaşlar ziyaret edilerek çeşitli konularda bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, elektronik kelepçe gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasal düzenlemeler hakkında detaylı bilgi verildi. 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla farkındalık oluşturulmaya çalışılırken, aynı zamanda çevre ve doğa bilinci ile orman yangınlarına karşı duyarlılığın önemi de vurgulandı.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları bu konularda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, toplumun her kesiminin bu bilgilendirme faaliyetlerine katılım sağlamasının önemini vurguladı. Vatandaşlar, kendilerine sunulan bilgilerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. - AYDIN