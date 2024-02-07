Aydın İl Jandarma Komutanlığı 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret ediyor
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşları düzenli olarak ziyaret ediyor. Son olarak Sultanhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Şükriye Toy ziyaret edilerek sağlık durumu ve talepleri hakkında bilgi alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ekipler son olarak; Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Şükriye Toy'u ziyaret edilerek ederek elini öptü. Toy ile sohbet edip, sağlık durumu ve herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığını soran jandarma ekipleri, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaraları verildi. - AYDIN