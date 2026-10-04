Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Söke ve Kuşadası ziyaretlerinde bilgi aldı

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Geçtiğimiz günlerde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Faruk Karaduman, ilçe teşkilatlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Söke ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret ederek ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görevinin başlamasının ardından Aydın genelindeki emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi edinmeye yönelik temaslarını sürdüren İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilk ilçe ziyaretlerinden ikisini Söke ve Kuşadası'na gerçekleştirdi. Karaduman, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, teşkilatın mevcut faaliyetleri ve güvenlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Karaduman, burada da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu ilçeler arasında yer alan Söke ve Kuşadası'nda emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alan Karaduman, ilçe teşkilatlarının yürüttüğü faaliyetler ve sahadaki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karaduman'ın Söke ve Kuşadası ziyaretleri, Aydın'ın iki önemli ilçesinde yürütülen emniyet hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesine imkan sağlarken, İl Emniyet Müdürü'nün ilçe teşkilatlarıyla temaslarının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı