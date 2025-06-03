Aydın Hastanesinde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı hazırlık tatbikatı yapıldı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla Afet ve Acil Durum Aydın İl Müdürlüğü koordinasyonunda KBRN tatbikatı gerçekleştirildi. Duruma anında müdahale eden hastane personeli, dekontaminasyon işlemleri, hasta izolasyonu ve kriz yönetimi adımlarını başarıyla uyguladı. Tatbikat sırasında ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde hareket etmesi dikkat çekti.

Hastane personelinin acil durum senaryolarına karşı bilgi, beceri ve reflekslerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği tatbikatın ardından yapılan değerlendirmede personelin bir KBRN olayına karşı hazırlıklı olduğu ve süreçleri başarıyla yönettiği belirtildi. Hastane yönetimi, bu tür uygulamaların hem çalışanların güvenliği hem de halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN