Aydın haberleri: Söke'ye 100. Yıl Hediyesi: 'Söke Zeybeği'

Aydın yerel haberi: Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen projede, Söke’ye yeni bir türkü ve zeybek oyunu kazandırıldı. Söke’nin 100. yaşında, Sökeliler'e hediye edilen ‘Söke Zeybeği’ türküsü ve videosu sosyal medyada yayınlandı.

Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen projede, Söke'ye yeni bir türkü ve zeybek oyunu kazandırıldı. Söke'nin 100. yaşında, Sökeliler'e hediye edilen 'Söke Zeybeği' türküsü ve videosu sosyal medyada yayınlandı.

'Söke Zeybeği'nin sözlerini Murat Çam yazdı, müziğini Murat Çam ve Emre Savrık yaptı. Söke Zeybeği'nin klibinde ise Söke'nin halk oyunu ustaları yer aldı. Klip, Söke'nin Belediye Meydanı'nda çekildi. Klibin prodüksiyonunu Duygu ve Bilge Consept yaparken, yönetmenliğini Yavuz Pullukçu; projenin web ve sosyal medya koordinatörlüğünü ise Söke Belediyesi Basın Bürosu Sorumlusu Levent Tuncer üstlendi.

Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılan proje kapsamında Sökeli 100 Zeybeğin, Söke'nin kurtuluşunun 100. yılında gerçekleştirdikleri performans büyük beğeni topladı.

Söke'ye kültür ve sanat anlamında iz bırakan bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Gerçekten güzel ve emek verilen bir proje oldu. 100. yıl coşkumuza Sökelilere bu hediyenin yakıştığını düşünüyorum. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.