Aydın haberleri... Söke Belediyesi Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Söke Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle belediye meydanında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Aşure etkinliğine Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Değerbilir, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve dayanışmanın sembolü olan aşurenin dağıtımının yapıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, bereketi paylaşarak bu yıl bir kez daha mutluluk yaşadıklarını ifade ederek; aşure etkinliğine katılarak destek veren herkese teşekkür etti.