Aydın haberleri... Germencik'te İncir Festivali Coşkusu

Aydın habere göre Aydın’ın önemli incir üretim merkezlerinin başında gelen Germencik’te bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı. Festivalin ilk akşamında sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ve söylediği şarkılarla geceye renk kattı.

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinin başında gelen Germencik'te bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı. Festivalin ilk akşamında sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ve söylediği şarkılarla geceye renk kattı.

Germencik Belediyesi tarafından 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Kurulan stantlarda yöreye özgü yiyecekler vatandaşlarla buluştu. Stantlardaki üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Öndeş, çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte de zaman zaman miniklerin oyunlarına dahil oldu.

İNCİR ÜRETİCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Günün akşamında ise sahne sanatçısı Doğukan Alsay, interaktif şovlarıyla, DJ performansları ve ışık gösterileriyle festivale renk kattı.

İncir yetiştiriciliği yarışmasında dereceye giren Durmuş Şahin, Saffet Sevinç ile Ahmet Erdoğan'a ödüllerini Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ile ünlü sanatçı Derya Uluğ verdi.

"GENÇLERE ÖNEM VERİYORUM"

Germencikliler'in, her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Öndeş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle de uyum içerisinde çalıştıklarından söz etti.

Gençlere de oldukça önem verdiğini vurgulayan Başkan Öndeş, "Sevgili gençler çok önemlisiniz. Asla kendinizi küçümsemeyin. Birileri size 'bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın' diye sorarlarsa, 'evet, ben kurtaracağım' deyin. 'yapamazsın, olmaz derlerse' inadına gidin, beraber yapacağız. Bu memleketi, omuz omuz verip, en iyi yerlere getireceğiz" dedi.

DERYA ULUĞ, PERFORMANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Festivalin ilk akşamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ile beğeni topladı. Uluğ'un seslendirdiği şarkılarla eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.