Aydın haberleri: Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan saha çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri: Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan saha çalışmalarını sürdürüyor

Aydın haberleri: Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan saha çalışmalarını sürdürüyor

Aydın haber... Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Karpuzlu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetlerinden faydalanan vatandaşları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın selamlarını iletti.

 - Güncelleme:

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Karpuzlu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetlerinden faydalanan vatandaşları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın selamlarını iletti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan saha çalışmalarını çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetlerinden faydalanan vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. İl Müdürü Turan, Karpuzlu ilçesinde evde engelli bakım ve sosyal ekonomik destek hizmetlerini alan vatandaşları, koruyucu aile ve şehit yakını ile gazileri ziyaret etti. Vatandaşlarla evlerinde bir araya gelen Turan, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret ettiği vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın selamlarını da ileten Turan, "Aşk ile yürüdüğün yollar şevk ile hizmete dönüşüyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık Ömer Turan Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title