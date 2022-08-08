Aydın haber | Kuyucak Belediyesi'nden 2 bin 500 kişilik aşure hayrı

Kuyucak Belediyesi, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Kuyucak Belediyesi'nin Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin 500 kişilik aşure pişirildi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirlerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nde belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Aşure Günü'müz mübarek olsun" dedi.

Aşurenin bir kısmı Cumhuriyet Meydanı'nda ikram edilirken bir kısmı da mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı. - AYDIN