Haber : Aydın haber | Kuyucak Belediyesi'nden 2 bin 500 kişilik aşure hayrı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber | Kuyucak Belediyesi'nden 2 bin 500 kişilik aşure hayrı

 - Güncelleme:
Aydın haber | Kuyucak Belediyesi'nden 2 bin 500 kişilik aşure hayrı

Gelen Aydın haberlerine göre Kuyucak Belediyesi, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Kuyucak Belediyesi, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Kuyucak Belediyesi'nin Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin 500 kişilik aşure pişirildi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirlerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nde belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Aşure Günü'müz mübarek olsun" dedi.

Aşurenin bir kısmı Cumhuriyet Meydanı'nda ikram edilirken bir kısmı da mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Muharrem Ayı Kuyucak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title