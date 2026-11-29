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Aydın'ın Efeler ilçesinde görev yapan Efeler Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu Müdürü Muhammed Yalçın, 37 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yalçın'ın ani vefatı eğitim camiasını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Yalçın'ın kaldığı evde kendisini uyandırmak isteyen arkadaşı, Yalçın'dan yanıt alamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Yalçın'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Muhammed Yalçın'ın vefat haberini Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de duyurdu. Müdürlük tarafından yayımlanan taziye mesajında, Yalçın'ın vefatından duyulan üzüntü dile getirilerek ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu. Yalçın'ın cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip İmam Hatip Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı