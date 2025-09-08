Aydın Eczacı Odası'nda Sefa Karaarslan Güven Tazeledi

Aydın Eczacı Odası olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetimi 7. defa üst üste güven tazeledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda mevcut Başkan Sefa Kararaslan'dan başka aday çıkmayınca seçimlere tek liste ile gidildi. Başkan Sefa Karaarslan ve yönetimi güven tazeledi.

Aydın Eczacı Odası yönetiminde 2003 yılından bu yana göreve devam eden ve başarılı çalışmalarının yanında nahif kimliği ile üyelerin gönlünde adeta taht kuran Başkan Sefa Karaarslan, 651 üyenin toplu onayını aldı. Daha önce 3 dönem genel sekreterlik, 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Karaarslan 2003 yılından bu yana göreve devam ediyor. Üyelere teşekkür ederek güvene her zaman olduğu gibi layık olmaya çalışacaklarını belirten Başka Karaarslan'ın yönetiminde şu isimler yer aldı.

Yönetim Kurulu: Sefa Karaarslan, Yüksel Şekerci, Ahmet Tolga Yılmaz, Ayşen Yardım, Salim Öyüş, Mustafa Erdinç Eşiyok, Tolga Özcan,

Denetleme Kurulu: Fatma Şeyda Yüksel, Ferit Şahinci, Emin Ercan Erdek.

Haysiyet Divanı: Ömer Lütfü Altıntuğ, Rengin Güney, Birgül Uzel, Nezaket Ayık Ertuncay Fulya Gezginci

Büyük Kongre Delesi: Sefa Karaarslan, Salih Kozalı, İzzet Tanju Ülgen, Yüksel Şekerci, Salim Öyüş, Akcan Kurtulmuş, Emre Birli - AYDIN