Haberler

Aydın Eczacı Odası'nda Sefa Karaarslan Güven Tazeledi

Aydın Eczacı Odası'nda Sefa Karaarslan Güven Tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Eczacı Odası'nın olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Sefa Karaarslan, 7. defa üst üste güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Seçimler tek liste ile gerçekleştirildi ve 651 üyenin onayını aldı.

Aydın Eczacı Odası olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetimi 7. defa üst üste güven tazeledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda mevcut Başkan Sefa Kararaslan'dan başka aday çıkmayınca seçimlere tek liste ile gidildi. Başkan Sefa Karaarslan ve yönetimi güven tazeledi.

Aydın Eczacı Odası yönetiminde 2003 yılından bu yana göreve devam eden ve başarılı çalışmalarının yanında nahif kimliği ile üyelerin gönlünde adeta taht kuran Başkan Sefa Karaarslan, 651 üyenin toplu onayını aldı. Daha önce 3 dönem genel sekreterlik, 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Karaarslan 2003 yılından bu yana göreve devam ediyor. Üyelere teşekkür ederek güvene her zaman olduğu gibi layık olmaya çalışacaklarını belirten Başka Karaarslan'ın yönetiminde şu isimler yer aldı.

Yönetim Kurulu: Sefa Karaarslan, Yüksel Şekerci, Ahmet Tolga Yılmaz, Ayşen Yardım, Salim Öyüş, Mustafa Erdinç Eşiyok, Tolga Özcan,

Denetleme Kurulu: Fatma Şeyda Yüksel, Ferit Şahinci, Emin Ercan Erdek.

Haysiyet Divanı: Ömer Lütfü Altıntuğ, Rengin Güney, Birgül Uzel, Nezaket Ayık Ertuncay Fulya Gezginci

Büyük Kongre Delesi: Sefa Karaarslan, Salih Kozalı, İzzet Tanju Ülgen, Yüksel Şekerci, Salim Öyüş, Akcan Kurtulmuş, Emre Birli - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan yakalandı! Çarpıcı detayı Vali açıkladı

İşte o saldırgan! Karakolu kana bulayan zanlıyla ilgili çarpıcı detay
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

İl binası önünde tansiyon yüksek! Sabaha karşı yeni bariyerler geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.