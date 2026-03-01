Haberler

Aydın'da sağlık çalışanlarına organ bağışı eğitimi verildi

Aydın'da sağlık çalışanlarına organ bağışı eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Devlet Hastanesi, organ bağışının önemini artırmak amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim programı düzenledi. Programda organ bağışı süreçleri ve mevzuat hakkında bilgi verildi.

Aydın Devlet Hastanesi tarafından organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Aydın Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen 'Organ Bağışı' konulu eğitim, Organ Bağışı Birim Sorumlusu Osman Meral tarafından verildi. Programa hastane personelinin yanı sıra Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü, İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Germencik Devlet Hastanesi personeli katıldı. Eğitimde organ bağışının önemi, bağış süreci ve yasal mevzuata ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği programda, bir organ bağışının birden fazla hastaya umut olabileceği vurgulandı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, organ bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilerek, toplumda duyarlılığı artırmaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek