Aydın'da sağlık çalışanlarına organ bağışı eğitimi verildi

Aydın Devlet Hastanesi tarafından organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Aydın Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen 'Organ Bağışı' konulu eğitim, Organ Bağışı Birim Sorumlusu Osman Meral tarafından verildi. Programa hastane personelinin yanı sıra Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü, İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Germencik Devlet Hastanesi personeli katıldı. Eğitimde organ bağışının önemi, bağış süreci ve yasal mevzuata ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği programda, bir organ bağışının birden fazla hastaya umut olabileceği vurgulandı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, organ bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilerek, toplumda duyarlılığı artırmaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı