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Aydın Devlet Hastanesi'nde Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü Kutlandı

Aydın Devlet Hastanesi'nde Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü Kutlandı
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Aydın Devlet Hastanesi, anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin 'Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutlayarak mesleklerinin önemine dikkat çekti. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, anestezi personeline teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde 'Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü' kutlandı.

Aydın Devlet Hastanesi, sağlık alanında büyük bir özveriyle çalışan ve ameliyatların gizli kahramanları olarak bilinen anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin 'Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve hastane yöneticileri anestezi tekniker ve teknisyenlerini ziyaret etti. Prof. Dr. Bozbaş, mesleğin zorluklarına rağmen büyük bir özveriyle görev yapan anestezi teknisyenleri ve teknikerlerine teşekkür edip günlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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