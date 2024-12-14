Aydın Devlet Hastanesi'nde 'Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü' kutlandı.

Aydın Devlet Hastanesi, sağlık alanında büyük bir özveriyle çalışan ve ameliyatların gizli kahramanları olarak bilinen anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin 'Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve hastane yöneticileri anestezi tekniker ve teknisyenlerini ziyaret etti. Prof. Dr. Bozbaş, mesleğin zorluklarına rağmen büyük bir özveriyle görev yapan anestezi teknisyenleri ve teknikerlerine teşekkür edip günlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - AYDIN