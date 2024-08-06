Aydın Devlet Hastanesi Dünya Emzirme Haftası Etkinliği

Aydın Devlet Hastanesi Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında, emzirme ile ilgili farkındalığı artırmak ve anne sütü ile beslenmeyi desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi.

Her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında Dünya Emzirme Haftası kutlanıyor. Dünya Emzirme Haftası kapsamında yapılan etkinlikler, anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekmeyi ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Aydın Devlet Hastanesi yöneticilerinin katılımıyla poliklinik girişine stant kuruldu. Bu stantta, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına, anne ve anne adaylarına, anne sütünün önemi vurgulanarak bilgilendirmeler yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanenin yazılı bir emzirme politikasına sahip olduğu ve tüm sağlık personelinin bu ilkeleri bildiği ve belirli aralıklarla eğitim aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bebek beslenmesindeki temel politikamız anne sütü ile beslenmedir. Tıbbi zorunluluk dışında 0-6 ay arası yeni doğana 'sadece anne sütü' verilmelidir. 6'ncı aydan sonra uygun ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar emzirmeye teşvik edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Hastanede annelerin bebeklerini rahatça emzirebilmeleri için özel olarak hazırlanmış bir 'emzirme odası' bulunduğu ve bu odaya kolayca erişim sağlayabilmeleri için gerekli yönlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Aydın Devlet Hastanesi'nin 'Bebek Dostu Hastane' unvanına sahip olduğu ve bu doğrultuda başarılı çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Hastane yetkilileri, emzirme ile ilgili her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirterek, tüm anneleri ve anne adaylarını bu konuda bilinçli olmaya davet etti. - AYDIN