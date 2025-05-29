Aydın Devlet Hastanesi, Acil Hemşireleri Kongresi'nde Birincilik Ödülünü Kazandı

Aydın Devlet Hastanesi, Acil Hemşireleri Kongresi'nde Birincilik Ödülünü Kazandı
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Aydın Devlet Hastanesi, 2. Uluslararası 7. Ulusal Acil Hemşireleri Kongresi'nde gerçekleştirilen Ekiplerarası Bilgi Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. Yarışma, acil sağlık hizmetleri ekiplerinin bilgi düzeyini ve koordinasyon kabiliyetlerini değerlendiriyor.

Aydın Devlet Hastanesi, Acil Hemşireleri Derneği tarafından bu yıl 2. Uluslararası 7. ulusal düzeyde düzenlenen Acil Hemşireleri Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Ekiplerarası Bilgi Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye genelinden birçok sağlık kuruluşunun katılım sağladığı yarışma, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ekiplerin bilgi düzeyi, koordinasyon kabiliyeti ve mesleki yetkinliklerini değerlendiriliyor. Aydın Devlet Hastanesi'ni temsilen yarışmaya katılan ekip, bilgi donanımları ve etkili takım çalışmalarıyla jüri tarafından tam not alarak birinciliğin sahibi oldu.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Bu ödül, hastanemizin mesleki kaliteye verdiği önemin ve ekip çalışmasındaki uyumun bir göstergesidir. Tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Aydın Devlet Hastanesi, elde ettiği bu önemli başarıyla yalnızca il düzeyinde değil, ulusal ve uluslararası platformda da acil sağlık hizmetleri alanındaki bilgi birikimini, ekip ruhunu ve mesleki yetkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu değerli başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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