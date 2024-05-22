Aydın'dan Hacca Gidecek Kafileler Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonunda Aydın'dan hacca gidecek 12. ve 13. kafileler için İl Müftülüğü organizesinde uğurlama programı düzenlendi.

Bey Cami'nde düzenlenen uğurlama programına kutsal topraklara gidecek 265 hacı adayının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Aydın İl Müftü Yardımcısı ve İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş, " Hac, İslam'ın 5 temel esasından biridir. Kur'an-ı Kerim'de hacca gitmeye gücü yeten insanların Beytullah'ı ziyaret etmesi Allah'ın bir emridir buyrulmaktadır. Sizler Peygamber Efendimizin tabiriyle duyufur Rahmansınız. Yani Allah'ın misafirlerisiniz. Çıktığınız yolculuk hayırlı mübarek olsun. İnşallah hacdan dönerken Hz.Ebubekir'in sadakatini Hz. Ömer'in adaletini Hz. Osman'ın iffetini Hz. Ali'nin ilmi ve cesaretini kazanmış olarak dönersiniz" dedi.

Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın yaptığı dua ile uğurlanan hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı. - AYDIN