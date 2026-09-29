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Aydın’daki kız yurdu yemekhanesinde kediler tabaklardan yemek yiyince tepki çıktı

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Aydın’daki kız yurdu yemekhanesinde kediler tabaklardan yemek yiyince tepki çıktı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kız yurdu yemekhanesinde kedilerin masalarda dolaşıp tabaklardan yemek yemesi tepkiye neden oldu. Öğrenciler, yemek yemekte zorlandıklarını ve kimi zaman aç kaldıklarını, durumu yurt yönetimine bildirdiklerini ancak çözüm bulunmadığını iddia etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde kedilerin öğrencilerin yemek yediği masalarda dolaşması ve tabaklardan yemek yemesi tepkiye neden oldu.

Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde bulunan kediler, öğrencilerin yemek yediği masaların üzerinde dolaşırken, öğrencilerin kullandığı tabaklardan yemek yediği, masaların ve yemeklerin bulunduğu tezgahların üzerinde gezdiği görüldü. Yemekhanede yemek yiyen öğrenciler, kedilerin masaların ve tezgahların üzerinde dolaşması nedeniyle yemek yemekte zorlandıklarını, kimi zaman aç kaldıklarını belirtti. Öğrenciler, durumu daha önce yurt yönetimine bildirdiklerini ancak soruna çözüm bulunmadığını iddia etti. Kedilerin öğrencilerin yemek yediği tabaklara kadar ulaşması ve yemekhanenin farklı bölümlerinde dolaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öğrenciler, yemekhanede hijyen şartlarının sağlanması ve sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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