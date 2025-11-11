Aydın'da Zeytin Rekoltesi İçin Kalite Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde zeytin rekoltesindeki kayıpların önüne geçmek için ilçe tarım ekipleri, sahada kalite kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zeytin alım tesislerini ziyaret ederek rekolte, kalite kontrolü ve hastalık-zararlı takibi çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında işletme çalışanları ve teknik personellerle birlikte zeytin seçme işlemi gerçekleştirildi. Ekipler, zeytinlerde görülebilecek hastalık ve zararlı etmenler hakkında bilgilendirme yaparak muhtemel rekolte kayıplarının önüne geçilmesi için alınabilecek önlemleri paylaştı. Üretim kalitesini artırmak ve verim kaybını en aza indirmek amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam edileceğini belirten Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "İlçemizde bulunan Zeytin alım tesisleri ziyaret edilerek, rekolte ve kalite kontrolü ile birlikte hastalık ve zararlı durumunun rekolte de kaybı üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. İşletme çalışanları ve teknik personellerimiz ile birlikte zeytin seçme işlemi yapılarak, zarar kaynağı hakkında bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN