Aydın'da Yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmete Girdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, Yenice Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların katkılarıyla hizmete başlayan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Gündoğdu, istasyonda görev yapan sağlık personeliyle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında istasyonun işleyişi, araç ve ekipman durumu hakkında bilgiler alan Gündoğdu, vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için yapılan bu tür yatırımların önemine dikkat çekti. Kaymakam Gündoğdu, istasyonun hayata geçirilmesine katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve hızlı şekilde ulaşabilmesinin öncelikli olduğunu belirtti. - AYDIN