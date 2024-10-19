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Aydın'da Yağmur Duası Programı Düzenlendi

Aydın'da Yağmur Duası Programı Düzenlendi
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Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde muhtarlık ve mahalle sakinlerinin düzenlediği yağmur duası programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, yağmurun bereketi hakkında bilgi vererek dualar etti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde muhtarlık ve mahalle sakinlerinin ortaklaşa düzenlediği bir yağmur duası programı düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mahalle sakinleri, topluca bir araya gelerek, Allah'tan bereketli yağmurlar istemek amacıyla dua ettiler. Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, vatandaşlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetinde, yağmurun bereketi, tarım ve doğa üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgiler veren Yorulmaz, aynı zamanda Allah'a olan bağlılığın ve tevekkülün önemine vurgu yaptı. Yağmur duasının ardından, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, katılımcılarla birlikte dualar etti. Etkinlik, hayırseverler tarafından hazırlanan ikramlarla son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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