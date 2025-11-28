Aydın'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bilgilendirme Standı Kuruldu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın arındırma projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları doğrultusunda Cuma pazarında esnaf, vatandaş ve pazarcılara yönelik bilgilendirme standı kurdu.

İncirliova Sulu Park'ta açılan stantta ekipler, uyuşturucunun zararlarını anlatan broşürler dağıttı. Narkotik Şube ve Suç Önleme ekipleri, farkındalığı artırmak amacıyla ziyaretçilere anahtarlık, balon ve kalem hediye etti. Etkinliğe İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım da katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen ve ihbarcının kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu UYUMA adlı mobil uygulama hakkında bilgi vererek, uyuşturucuyla mücadelede uygulamanın etkin rolüne dikkat çekti.

Ekipler, vatandaşların uyuşturucu satışı veya kullanımıyla ilgili şüpheli durumları uygulama üzerinden anında bildirebileceğini, yapılan tüm ihbarların titizlikle incelenerek gerekli işlemlerin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini vurguladı. - AYDIN