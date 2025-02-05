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Aydın'da Umre Ziyaretine Uğurlama Töreni Düzenlendi

Aydın'da Umre Ziyaretine Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, 2024-2025 umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek umreciler, dualarla uğurlandı. Törende yapılan dualarla umrecilerin güvenli bir yolculuk yapmaları ve ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmeleri temenni edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, 2024-2025 yılı umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara umre ziyareti yapacak olanlar dualarla uğurlandı.

Köşk Çarşı Camii'nde düzenlenen ve duygusal anların yaşandığı törende, umreciler için dualar edildi. Umrecilerin sağ salim kutsal topraklara ulaşmaları, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmeleri ve dönüşlerinde sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmaları temennilerinin bulunulduğu törende umrecilerin, Kabe'yi ziyaret etmenin ve Ravza'ya gitmenin büyük manevi anlam taşıdığına dikkat çekildi. Köşk'ten umreye giden kafilede yer alan umreciler ise bu yolculuğun hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, kutsal topraklarda bolca dua edeceklerini söylediler. Uğurlama törenine katılan umrecilerin yakınları ise sevdiklerinin manevi yolculuğuna çıkacak olmalarından dolayı hem duygusal hem de gururlu olduklarını ifade etti. Camide yapılan dua sonrası umreciler dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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