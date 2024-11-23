Aydın'da Trafik Eğitimi: 210 Öğrenci ve Öğretmene Bilgilendirme Yapıldı

Aydın'ın Germencik, Efeler ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri öğrenci, öğretmen ve servis sürücülerine yönelik trafik eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Germencik ilçesi Mursalı İlkokulu, Efeler ilçesi Akdemir İlk ve Ortaokulu ile Nazilli ilçesi Pirlibey İlkokulunda toplam 210 öğrenci, 12 öğretmen ve servis sürücülerine yönelik eğitim verildi. Eğitimde; önce yaya kuralı, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca faaliyetler esnasında asayiş ve trafik timleri tarafından okul çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirilerek şüpheli araç ve vatandaşlar sorgulandı. - AYDIN