Kurallara uymayan 8 sürücü ve 9 araç trafikten men edildi

Aydın genelinde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 9 araç ve 8 sürücü trafikten men edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 816 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 31 sürücüye toplam 170 bin 296 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 9 araç ve 8 sürücü trafikten men edildi. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kesintisiz devam edeceği öğrenildi. - AYDIN