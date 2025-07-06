Aydın'da Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Sultan II Bayezid'in vakfiyesindeki hayır şartı doğrultusunda Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi. 52'si Aydın'da olmak üzere toplam 117 çocuk sünnet ettirilirken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid'in vakfiyesinde yer alan 'çocukları sünnet ettirme' hayır şartı doğrultusunda bu yıl da toplu sünnet şöleni düzenledi. Aydın Vakfılar Bölge Müdürlüğü; Aydın, Denizli ve Muğla'dan toplam 117 çocuğun toplu sünnet şölenini gerçekleştirdi. Aydın'daki Toplu Sünnet Şöleni Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunarak başladı. Daha sonra çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Düzenlenen şehir turunda otobüsle konvoy halinde Aydın sokaklarını gezen ve renkli görüntülere sahne olan konvoyda aileler de çocuklarına eşlik etti. Şehir turunun ardından bir otelde devam eden programda çocuklara ve ailelerine yemek ikram edildi. Etkinlik sonunda her çocuğa bisiklet ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Programda konuşan Aydın Vakıflar Böle Müdürü Mücahid Vural, "Sultan II Beyazid'in 529 yıl önce kurmuş olduğu çocukları sünnet ettirme vakfının vakfiyesinde bulunan 'sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar, sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuklara münasip elbise verile' hayır şartı gereği, bu vakfın hayır şartını yerine getirmeye çalışıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde sünnet organizasyonları yapılmaktadır. Aydın Vakfılar Bölge Müdürlüğü olarak, bizler de Aydın, Denizli ve Muğla'da toplamda 117 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu yapmaktayız. Bu organizasyonlar kapsamında farklı etkinlikler yaparak çocuklarımıza unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.

Programa Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman başta olmak üzere protokol üyeleri ve aileler katıldı. - AYDIN