Germencik Kaymakamı Doğru'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Aydın'ın Germencik ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Germencik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ferdi Güneş ve Germencik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ile bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette sağlık hizmetlerinin önemi ve sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği kritik rol ele alındı. İlçede yürütülen sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Sultan Doğru, sağlık çalışanlarının her şartta fedakarca görev yaptığını belirterek toplum sağlığının korunmasında büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti. Sağlık alanında görev yapan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Doğru, özellikle zor şartlarda dahi görevlerini aksatmadan sürdüren sağlık çalışanlarının takdiri hak ettiğini dile getirdi. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sağlık çalışanlarının büyük emek verdiğini belirten Kaymakam Doğru, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Doğru, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede tüm sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutlayarak görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı