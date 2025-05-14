Aydın'da Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde takla atan otomobildeki beş kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.
Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde takla atan otomobildeki beş kişi yaralandı.
Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Güvenalgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 0797 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine emniyet, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan beş kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER - Yerel