Aydın'da yasa dışı avcılığa geçit verilmiyor: 'Bir yılda 5 bin denetim yapıldı'
Aydın genelinde 2025 yılı boyunca su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 5 bin 614 denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yaparak, avcılık ve yetiştiricilikte önemli üretim rakamlarına ulaştı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir avcılık ve yetiştiriciliğin geliştirilmesi amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda il genelinde 5 bin 614 denetim yapılırken, yasa dışı avcılıkla kararlılıkla mücadele edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın'da faaliyet gösteren 52 yetiştiricilik tesisinde 38 bin 467 ton yetiştiricilik, 8 bin 480 ton ise avcılık yoluyla üretim sağlandı. Su ürünleri stoklarının güçlendirilmesi amacıyla 205 milyon yavru balık üretildi, ayrıca 753 bin 600 adet pullu sazan doğal sularla buluşturuldu. Balıkçıların desteklenmesi kapsamında ise 181 balıkçıya toplam 1,5 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Bunun yanı sıra çevresel farkındalığın artırılması amacıyla binlerce öğrenciye çevre bilinci, deniz kirliliği ve su ürünleri konusunda eğitimler verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sürdürülebilir balıkçılık ve sağlıklı su ekosistemleri için denetim, üretim ve eğitim çalışmalarımız 2026 yılında da aralıksız devam edecek" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

