Aydın'da Sosyal Konut Projeleri Toplantısı Gerçekleşti

Aydın'da vatandaşların barınma ihtiyacına uzun vadeli çözümlerin görüşüldüğü toplantıda sosyal konut projeleri masaya yatırıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında, Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin toplantı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda, kentsel dönüşüm vizyonu ve vatandaşların barınma ihtiyacına yönelik kalıcı çözümler ele alındı. Toplantıda, modern, güvenli ve çevre dostu yaşam alanları oluşturulması için yapılacak çalışmalar değerlendirilirken, Aydın'ın geleceğini şekillendirecek stratejiler masaya yatırıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın'ın kentsel dönüşüm vizyonu, vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına kalıcı çözümler, modern, güvenli ve çevre dostu yaşam alanları konularında değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, Aydın'ın geleceğini şekillendirecek stratejiler ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına kalıcı çözümler masaya yatırıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN