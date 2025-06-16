Aydın’da Sarı Kantaron Bitkisine Yoğun İlgi

Aydın’da Sarı Kantaron Bitkisine Yoğun İlgi
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Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen sarı kantaron bitkisi, sağlık faydaları nedeniyle pazar tezgahlarında yerini aldı. Vatandaşlar şifalı bitkiyi genellikle yağ olarak tüketirken, kantaron demetleri 25 ile 30 TL arasında satılıyor.

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen sarı kantaron bitkisini vatandaşlar sağlık için tercih ediyor.

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen sarı kantaron bitkisi, pazar tezgahlarında yer almaya başladı. Çiçek demetine benzer görüntüsüyle de görsel şölen oluşturan şifalı bitki, hediye için değil sağlık için alınıyor. Semt pazarlarındaki tezgahları renklendiren ve şifa kaynağı olarak bilinen sarı kantarona vatandaşların ilgisi yoğun olurken, kantaron bitkisinin demeti 25 ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Kantaron otunu dağlardan topladıklarını ifade eden pazarcı Yaşar Coşkun; "Bahar mevsimiyle birlikte kantaron otu çıkmaya başlar. Çok eskiden beri kullanılan bir ot zaten bu. Çok faydalı olduğu biliniyor. İster çayı yapılır ister yağı ama genellikle yağ olarak da tüketiliyor. Birçok faydası var. En çok da yaralarda ve yanıklarda kullanılıyor. Mide yaraları da dahil birçok yaraya iyi geliyor. Vatandaşımızın talebi de çok güzel" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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