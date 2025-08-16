Aydın'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Biyogüvenlik Önlemleri Devam Ediyor

Aydın'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Biyogüvenlik Önlemleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı ile mücadele kapsamında 17 ilçede aşılama çalışmalarını sürdürürken üreticilere biyogüvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu. Hastalığın yayılmaması için gerekli önlemler ve aşı programına katılımın artırılması gerektiği belirtildi.

Aydın'da 17 ilçede şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri biyogüvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı 17 ilçede aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle SAT-1 serotipine karşı yürütülen bu aşılama kampanyasıyla hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, şap hastalığına karşı alınması gereken önlemleri sıralayarak, hem hayvan üreticilerini hem de halkı dikkatli olmaya çağırdı. Aydın genelinde yürütülen mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin uygun gördüğü tüm hayvanların aşılanması, barınaklar ve ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalık görülen bölgelerden hayvan veya hayvansal ürün alımından kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtildi.

İşletmelere yabancı kişilerin girişinin de izin verimemesi gerektiği belirtilen uyarıarda işletmelerde süt toplama ve yem taşıma araçlarının girişlerinde dezenfeksiyon çukuru, pülverizatör ve sırt pompası gibi ekipmanlarla hijyen sağlanması gerektiği, domuz ve diğer yabani hayvanların işletmelere yaklaşmasını önleyecek fiziksel önlemlerin mutlaka alınması önerildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu kurallara uyması halinde şap hastalığıyla daha etkin mücadele edilebileceğini vurgulayarak yaptığı açıklamada özellikle aşılama programına katılımın artırılması ve biyogüvenlik önlemlerine titizlikle uyulmasının, hastalığın yayılmasını büyük ölçüde önleyeceği ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Şapın büyük oranda baskılandığı 8 ilde hayvan pazarları açılıyor
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar

Veliler isyan etmesin de ne yapsın: 43 bin TL'ye kitap satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.