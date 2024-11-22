Aydın'da Park Halindeki Kamyonet Yangını
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Aydın'da kamyonet alev alev yandı
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanarken, araçtaki alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
Osman Yozgatlı Mahallesinde park halinde bulunan bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.