Aydın'da Ormanlık Alanlara Giriş 1 Haziran'dan İtibaren Yasaklandı

Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Karacasu Kaymakamlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamayla vatandaşları uyardı.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Aydın Valiliğince ormanlık alanlara 1 Haziran itibari ile giriş yasaklanmış olup önlemlere tüm ilgililerin uymalarını rica ederiz. İş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74' üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yasak kararının orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alındığını ve tüm vatandaşların bu kurallara hassasiyetle uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarının büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken, ormanlık alanlarda görülen her türlü şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi. - AYDIN